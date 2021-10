Inceste : la Commission indépendante publie un premier avis, après 10 mois de travail

Créée en janvier dans le sillage de la publication de "La familia grande", de Camille Kouchner, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) publie ce mercredi 25 octobre un premier avis après avoir recueilli des milliers de témoignages.

Après un premier déplacement la semaine dernière à Nantes, pour aller à la rencontre des citoyens et recueillir leur parole, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) publie ce mercredi 25 octobre un premier avis issu de son travail lancé en début d'année sur les violences sexuelles faites aux enfants dans le sillage de la publication de "La familia grande", de Camille Kouchner, ouvrage dans lequel elle accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, de viols sur son frère jumeau. Des milliers de victimes ou de proches avaient témoigné sur les réseaux sociaux sous le mot-dièse #MeTooInceste à la suite de la parution du livre.

Plus de 4.000 témoignages recueillis en un mois

Depuis, une plateforme téléphonique a été lancée par la "commission inceste". En un mois, elle a recueilli plus de 4.000 témoignages. Les victimes peuvent appeler entre 10h00 et 19h00 le 0805 802 804 (ou le 0800 100 811 pour l'outre-mer). Elles sont entendues par des écoutantes formées à la spécificité des violences sexuelles du CFCV (Collectif féministe contre le viol) et de SOS-Kriz. Elles peuvent aussi témoigner par écrit par le biais du site de la Ciivise (https://www\\.ciivise\\.fr/).

Sur ces 4.000 témoignages, "près d'une vingtaine de signalements" ont été effectués auprès de l'autorité judiciaire. "La plateforme téléphonique est très sollicitée par les personnes qui ont dit, ‘J'ai attendu ce moment toute ma vie’", a expliqué Edouard Durand, le co-président de la commission sur franceinfo. "Et puis, il y a des personnes qui nous écrivent. Il y a de nombreuses personnes qui se connectent à notre site Internet : ciivise.fr pour renseigner le questionnaire, documenter les mécanismes à la fois de la violence et les mécanismes de la protection. C'est donc un mouvement qui était souterrain et qui émerge".

Prochaine étape, le 17 novembre. La commission présentera les premiers enseignements du travail mené depuis janvier pour recueillir la parole des victimes. La Ciivise, qui auditionne également des experts, doit formuler des préconisations de politique publique à l'horizon 2023.

