La déflagration MeToo Inceste, vue de l'Isère

On estime à 6 millions le nombre de Français qui ont subi l'inceste. Le silence des victimes qui avaient honte a longtemps fait perdurer ce tabou et protéger les violeurs. Mais aujourd'hui, les mentalités changent et la parole se libère. Des milliers de témoignages s'accumulent sur #MeTooInceste.

« Vous ne serez plus jamais seuls »…le message d’Emmanuel Macron aux victimes d’inceste. Le président de la République s’est adressé hier sur twitter aux auteurs des milliers de messages publiés depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux après la publication du livre de Camille Kouchner « La famiglia grande ». Le président annonce aussi une série de mesures pour aider les victimes d’incesteAprès la déflagration du livre de Camille Kouchner, "La familia grande", dans lequel la fille de Bernard Kouchner accuse son beau-père, le célèbre politologue Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau quand il avait 13-14 ans, la parole se libère sur le réseau #MeTooInceste où des milliers de personnes ont raconté leur calvaire, durant leur enfance.

Violé par un oncle durant 10 ans

C'est le cas de Christophe, un isérois de 45 ans, a été violé par un oncle, de 10 ans sont ainé, dès l'âge de 6 ans. Cela a duré 10 ans. "L'emprise était telle" raconte Christophe" qu'un simple regard lui suffisait pour que je m'exécute. Cela se passait parfois dans la pièce juste au-dessus de là où se tenait une réunion familiale. Il m'avait dit qu'il m'avait choisi, que j'étais l'élu mais que je ne devais rien dire. Aujourd'hui encore, je ne supporte pas l'odeur de la terre humide, celle que je respirais dans la cave où il me violait."

Voici le dessin que Mie Kohiyama avait fait, à 5 ans et demi, après avoir été violée. Mais à l'époque, aucun adulte ne s'en était étonné - Mie Kohiyama

Apres une tentative de suicide, une thérapie, Christophe trouve la force de déposer plainte en 2004. Mais les faits sont prescrits. "Le procureur m'a envoyé une lettre pour me dire qu'à cause de cela il classait l'affaire sans suite. Mais il me disait aussi que, devant les gendarmes, mon agresseur avait en partie reconnu les faits. Cela ne remplacera jamais un tribunal mais quand je doute, je me raccroche à cette lettre comme à une bouée." dit Christophe.

Moi Aussi Amnésie se bat pour l'imprescriptibilité

C'est pour que les victimes ne vivent plus de telles situations que l'association "Moi Aussi Amnésie", présidée par l'iséroise Mié Kohiyama, se bat pour obtenir l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs. Violée par un cousin de 39 ans quand elle en avait 5 ans, Mie a raconté son histoire dans un livre intitulé : "Le petit vélo blanc". Elle a également médiatisé la question de l’amnésie traumatique, ce mécanisme neurologique par lequel le cerveau se protège d’un traumatisme, empêchant ainsi la victime de dénoncer les faits plus tôt. "Cette notion d'imprescriptibilité doit être considérée comme un débat sociétal autant que juridique" explique Mié Kohiyama. "La France devrait faire le choix d'une société moderne qui enverra un message de tolérance zéro pour tous les pédocriminels et autres incestueux."

La grenobloise Eva Thomas a été la première à briser le tabou de l'inceste en France © Radio France - Véronique Pueyo

Eva Thomas brise le tabou de l'inceste en 1986

La Grenobloise Eva Thomas, 79 ans, fut la première, en 1986, à briser le tabou en publiant son livre, "le viol du silence". Elle y racontait l'inceste que son père avait commis sur elle quand elle avait 15 ans. Elle avait créé l'association SOS Inceste qui existe toujours et propose notamment des groupes de parole.

Le message d'espoir d'Eva Thomas

Elle est heureuse aujourd'hui que le mouvement #MeTooInceste libère la parole de milliers de victimes et leur envoie ce message : "Le chemin que l'on doit parcourir pour se reconstruire après un inceste est long et douloureux. Mais on peut s'en sortir. Un jour, cette douleur cesse. C'est une cicatrice comme une autre. On peut avoir une vie normale. Et la vie est belle !"

L'hommage à Eva Thomas

Christophe souhaite rendre hommage à Eva Thomas :"Son combat m'a aidé à entamer le mien. J'étais allé l'écouter, une fois, à Grenoble, lors d'une de ses conférences. A la fin, je suis allé la voir et d'un regard, elle avait tout compris. Elle m'a dit des mots à ce moment-là qui m'ont porté. Je la remercie."

Ecoutez les témoignages de Christophe, de Mie Kohiyama et d'Eva Thomas Copier

Une loi spécifique pour les crimes sexuels sur mineurs

Eva Thomas n'est pas pour l'imprescriptibilité. "_La Loi Schiappa a allongé l_e délai de prescription à 30 ans après sa majorité. Les victimes ont besoin d'une date butoir pour oser porter plainte. Quant au débat sur le consentement, j'estime que c'est 15 ans, la majorité sexuelle, pour les enfants agressés par une personne qui ne fait pas partie de leur entourage familiale. Mais pour l'inceste, je pense que cela doit être à18 ans. Car là, l'emprise est vraiment forte."

L'appel d'Eva Thomas à Emmanuel Macron

Eva Thomas qui a refait la Une des médias avec la sortie du livre de Camille Kouchner n'hésite pas à s'adresser au chef de l'Etat. _"_Je demande à Emmanuel Macron de faire voter une loi qui protège les mineurs de toute agression sexuelle. Une loi spécifique rien que pour eux. Le Président de la République a des petits-enfants. Donc, il connait la fragilité d'un enfant. Pensez à eux ! Faites quelque chose pour eux !" Et elle ajoute : "Les enfants, c'est l'avenir du pays. Il n'y a rien de plus précieux. Un enfant, c'est sacré. On ne doit pas toucher à un enfant."

Et comme s'il avait entendu cet appel, samedi, sur les réseaux sociaux, le chef de l'Etat a diffusé une vidéo dans laquelle il a dit : « Vous ne serez plus jamais seuls. » Il a annoncé une série de mesures pour aider les victimes d’inceste et promet une "adaptation de notre droit" confiée au Garde des Sceaux.