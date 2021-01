Inceste : "les dégâts sont immenses"

Comme le mouvement #Metoo dénonçait les abus et agressions sexuelles dont sont victimes les femmes, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux avec le #MetooIncest, suite à la publication du livre de Camille Kouchner. Dans son ouvrage "la Familia grande" (Ed. Seuil), la juriste, fille de l'ex-ministre Bernard Kouchner, accuse son beau-père le politologue Olivier Duhamel d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau alors qu'il était âgé de 14 ans.

Témoignages tardifs

"Cette libération de la parole dans l'espace public est une bonne chose" commente Laure Genevois, sage-femme dans le Pays Haut et également vice-présidente Lorraine del'association Stop aux violences sexuelles, "mais c'est mon quotidien : moi j'ose poser la question à mes patients qui se confient alors plus facilement." Des témoignages d'attouchements, de viols, qui arrivent souvent tard, plusieurs années après les faits. Cela s'explique pour la professionnelle, invitée ce mercredi sur France Bleu Lorraine : "on parle d'amnésie post-traumatique" avec des conséquences autant physiques que psychologiques, "les dégâts sont immenses."

Laure Genevois intervient également en milieu scolaire, en fonctionnant par le biais de questionnaires anonymes. "Parfois nous sommes même les premières personnes" à recevoir ces confidences, "ce si lourd secret". Que faire ensuite ? "Apprivoiser cette personne pour la recevoir de nouveau et l'orienter vers un maillage pluridisciplinaire pour réparer le corps et l'esprit" en lien avec plusieurs partenaires, tant sur le plan médical que sur le plan judiciaire.

Réparer le corps et l'esprit

Le "cas Duhamel" et la médiatisation actuelle sont en tout cas la preuve selon elle qu'aucun milieu social n'est épargné par ces abus. "On est vraiment face à un problème de santé publique" rappelant "qu'une femme sur quatre, un homme sur six et un enfant sur cinq" a été ou sera victime de violences sexuelles.