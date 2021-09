VIDÉO - Inceste : pour les victimes "être écouté, c'est vital"

Marie Goïty, présidente et co-fondatrice de l'association Izan, association de soutien et d'écoute pour les victimes d'inceste et de violences sexuelles au Pays Basque.

L'inceste, c'est un sujet encore tabou. Il a fait irruption dans le débat public avec la publication du livre de Camille Kouchner "La familia grande", qui relate l'inceste vécu par son frère jumeau et perpétré par Olivier Duhamel. Un déclencheur pour Marie Goïty, qui a décidé de révéler la même agression dont elle a été victime, suite à la lecture de ce livre. Après s'être exprimée dans la presse, notamment sur France Bleu Pays Basque, elle a reçu de nombreux témoignages et elle s'est décidée à créer l'association Izan. Elle était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce mercredi 8 septembre 2021.

Son association basée à Saint-Pée-sur-Nivelle propose aux victimes d'incestes, des lieux pour libérer la parole. "Dans le processus de guérison, c'est très important d'être soutenu et écouté, ça fait même partie de la guérison", déclare Marie Goïty. "On se sent isolé, on a honte, c'est un cheminement de parler. C'est un besoin vital d'être écouté parce qu'on est en mode survie".

