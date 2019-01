Incident à bord du train Orléans-Paris : l'homme qui avait crié "Allah Akbar" condamné à six mois de prison

Par Antoine Denéchère et Christophe Dupuy, France Bleu Orléans

Cet homme de 28 ans avait provoqué l'interruption du trafic entre Paris Austerlitz et Fleurt-les-Aubrais pendant deux heures samedi après-midi. Il avait provoqué un vent de panique en criant "Allah Akbar" à bord et en ayant un comportement agité. Il est condamné à six mois de prison ferme.