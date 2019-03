Incident à l'atterrissage pour l'avion de l'école de parachutisme d'Azelot

Azelot, France

Sur la piste herbée de l'aérodrome d'Azelot, il reste d'un côté l'avion de l'école de parachutisme et de l'autre le train d'atterrissage arraché. Un avion immobilisé pour les besoins de l'enquête. Ce samedi matin, au terme du premier vol de la journée, un incident s'est produit au moment de se poser après avoir largué à 4.000 mètres les parachutistes. Suite à une erreur d'appréciation, les roues du train d'atterrissage ont touché une petite butte en début de piste. Un choc suffisant pour arracher le train. Le pilote, seul à bord, a eu la dextérité nécessaire pour se poser sur le ventre. Il est heureusement indemne.

L'avion qui venait d'être révisé pour la belle saison est donc inutilisable. L'école de parachutisme dit faire tout son possible pour reprendre son activité le plus rapidement possible. Un appareil pourrait être loué pour assurer les vols.