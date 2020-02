Incident chimique pour une péniche sur le Rhône à Sablons

Sablons, Isère, France

Un périmètre de sécurité a été mis en place tôt ce mardi matin autour de l'écluse de Sablons, sur le Rhône, à la limite entre Isère, Drôme et Ardèche. La navigation fluviale est interdite jusqu'à nouvel ordre dit la Préfecture de l'Isère. Vers 00h40 une péniche transportant du chlorure de vinyle, gaz inflammable et toxique, a été endommagée à la sortie de l'écluse et une des ses cuves présente une légère fuite.

Les mesures effectuées dans l'air montrent que cette fuite ne présente pas de danger, toujours selon la Préfecture de l'Isère, que ce soit pour des riverains brièvement évacués cette nuit et pour le fleuve. La fuite va être colmatée, sur place ou après déplacement de la péniche. En attendant les secours demandent de ne pas entraver leur action en tentant de pénétrer dans le périmètre mis en place.