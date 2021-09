Incidents Nice-OM : un supporter jugé à Nice après l'agression de Dimitri Payet

Le match a dû être suspendu plus d'une heure suite aux altercations entre joueurs et supporters

Souvenez vous. Nous sommes à la 78ème minute de la rencontre ce 22 aout 2021 lorsque des projectiles sont lancés depuis la tribune de la Populaire Sud sur les joueurs marseillais.

L'attaquant Dimitri Payet riposte, et envoie des bouteilles d'eau vers les gradins. Les supporters niçois envahissent alors le terrain et parmi eux : Tony C. Le jeune homme, adhérent à la Populaire Sud, âgé de 28 ans s'agace et tente de frapper le joueur de l'OM : "Quand j'ai vu Dimitri Payet balancer les projectiles, j'ai vu rouge".

Un jeune sans passé judiciaire

Préparateur de commandes à Mandelieu la Napoule, Tony C. est originaire de Nice. Ce jeune supporter n'est pas connu des services de police pour des faits de violence. Il assure regretter amèrement son attitude. "Je suis le premier écœuré de ce que j'ai fait, c'est la plus grosse connerie de ma vie. Je regrette ce qu'il s'est passé", a-t-il déclaré, en larmes, à plusieurs reprises.

Pourtant, il risque gros : un an d'emprisonnement maximum pour avoir pénétré sur la pelouse en pleine rencontre, deux à trois ans pour violences volontaires en réunion et 45 000 euros d'amende.