Incidents à la centrale nucléaire de Tricastin : une information judiciaire ouverte

C'est l'Agence France Presse qui révèle l'information ce jeudi matin : une information judiciaire a été récemment ouverte contre X pour "non-déclaration d'incident ou d'accident" à la centrale nucléaire de Tricastin, "mise en danger d'autrui" et "faux et usage de faux" après la plainte déposée en octobre 2021 contre EDF par un cadre du site. L'enquête, confirmée à l'AFP par le parquet de Marseille, sera menée par une juge d'instruction du Pôle de santé publique de cette ville. Elle porte sur une douzaine d'infractions potentielles au Code pénal et au Code de l'environnement pour des faits courant de début 2017 à fin 2021, selon une source proche du dossier.

Contactée ce jeudi matin , la direction de la centrale de Tricastin, indique qu'elle ne commente pas une enquête en cours.