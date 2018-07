En plus des jets de projectiles sur les policiers, il y a eu des dégâts sur du matériel de chantier

Rouen, France

La fête qui a suivi la Coupe du monde de Football dimanche soir à Rouen a été quelque peu terni par des incidents dans la Préfecture de Seine-Maritime.

Philippe Depreaux, président du réseau Rouen shopping, les commerçants rouennais déplorent sur France Bleu Normandie " de nombreuses vitrines dégradées, des pillages dans des magasins et des agressions sur des personnes" Il ajoute "c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer cela quand on est chef d'entreprise". Le commerçant évoque une dizaine de boutiques endommagées. La police en dénombrait hier 6.

Des jets de projectile sur les forces de l'ordre

Le parquet explique que 10 personnes ont été interpellées dimanche soir à Rouen. Neuf d'entre elles étaient toujours en garde à vue ce lundi soir dont 2 mineurs. L'une d'elle est inquiétée pour délit routier, une autre pour vol, des produits alimentaires dans un commerce et enfin sept autres pour violences sur les forces de l'ordre, des jets de bouteille ou de canettes. Ces jeunes gens n'ont pas de casier judiciaire. L'un d'entre eux a été présenté au parquet dès lundi soir et devra s'expliquer devant la justice d'ici la fin de l'année.

Soutien aux journalistes de 76actu

Les deux journalistes du site internet 76 actu qui ont été blessés ont porté plainte lundi pour des faits de violence. L'un d'entre eux en est quitte pour 3 jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail).

#FRACRO à #Rouen : nous portons plainte aujourd'hui.



🔴 Je lance donc un #appelàtémoins : si vous avez vidéos, photos ou que vous avez vu notre agression, contactez-moi !



Moi, j'analyse mes images. Les autorités auront les preuves des agressions dont j'ai été témoin. pic.twitter.com/9hFWgnp7CR — simon louvet (@LouvetSimon) July 16, 2018

Ils ont reçu le soutien du Club de la Presse de Normandie et du Syndicat National des Journalistes en Normandie.