Incidents à Saint-Etienne : le témoignage d'un Drômois au cœur du chaos

Les larmes des Drômois et des Ardéchois partis supporter les Verts dimanche soir. Et pas uniquement parce que Saint-Etienne a perdu face à Auxerre aux tirs aux buts et se retrouve relégué en ligue 2. Des larmes aussi a cause des fumigènes et des gaz lacrymogènes ! La pelouse du stade Geoffroy-Guichard a été envahie par une partie du public en colère. Le président de l'Adapei de la Drôme était avec son fils, il accompagnait des personnes handicapées. Placé prés de l'entrée des vestiaires, il a vécu au plus près les affrontements entre supporters et forces de l'ordre : "ça a explosé à côté de nous. On ne pouvait pas évacuer la tribune, parce qu'il y avait beaucoup de fauteuils. Alors on a commencé à se replier vers l'arrière."

Il y a des fusées qui sont tombées juste au bord de la pelouse, qui ont mis le feu à du matériel de télévision

"Le terrain commence à être envahi, alors l'arbitre et les joueurs d'Auxerre et de Saint-Etienne se précipitent dans les vestiaires. Les CRS les protègent. C'est à ce moment-là qu'on est victime de fusées, de fumigènes ou de mortier je ne sais pas trop" raconte-t-il.

Je suis supporter de Saint-Etienne depuis plus de cinquante ans, et je le resterai quoi qu'il arrive. Mais là c'est autre chose. C'est de la violence qu'on voit de plus en plus dans les stades

Il poursuit : "les CRS ont renvoyé du gaz lacrymogène sur la pelouse pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui viennent. Mais comme le vent était contraire, on a tout reçu. On a eu beau mettre nos écharpes sur le nez, c'était pénible. Les yeux piquaient, on avait du mal à respirer."

Il n'y a eu aucune interpellation à la suite de ces incidents. Selon la préfecture de la Loire, 14 policiers ont été légèrement blessés, ainsi que 17 supporters et deux joueurs d'Auxerre.