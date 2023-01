Incidents après ASSE-AJ Auxerre : une relaxe et quatre condamnations pour les derniers supporters poursuivis

Une relaxe et quatre condamnations à de la prison avec sursis pour les cinq derniers supporters de l'ASSE poursuivis pour les incidents survenus le 29 mai 2022 en marge du match de barrage entre les Verts et l'AJ Auxerre. Le délibéré a été rendu mercredi au tribunal correctionnel de Saint-Étienne. C'était le deuxième volet des poursuites dans ce dossier, après la condamnation de onze supporters au mois de novembre.

La défense regrette l'absence d'individualisation des peines

Quatre supporters - poursuivis pour introduction ou complicité d'introduction de fumigènes dans le stade et pour violences - ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de stade. Ils doivent par ailleurs verser 402 euros chacun à l'AS Saint-Étienne et à la Ligue de football professionnel, qui s'étaient portées parties civiles.

Le cinquième supporter poursuivi dans ce dossier a été relaxé. Le tribunal a estimé que les images de vidéosurveillance n'ont pas permis de définir s'il avait contribué à faire entrer des fumigènes dans l'enceinte du stade. L'avocat de ce supporter, qui avait plaidé la relaxe pour tous les supporters qu'il défendait dans ce dossier, estime que "le droit a été appliqué". Maître Hedi Hadj Benelezaar regrette toutefois que pour les supporters condamnés, les peines soient proches de celles prononcées à l'issue de la première audience, en novembre 2022, à l'issue de laquelle onze personnes avaient déjà été condamnées. "Les infractions qui étaient reprochées étaient beaucoup plus graves, et j'aurais préféré qu'il y ait une individualisation des peines", explique-t-il.