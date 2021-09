Incidents après le match Beautiran-Floirac : que va faire la commission de discipline ?

Un arbitre a été blessé puis évacué par la gendarmerie après avoir été frappé, dimanche 19 septembre, en marge de la rencontre de coupe de Gironde entre l'AS Beautiran et le CM Floirac. Il a porté plainte et est "toujours choqué", selon Olivier Somps, le président de l'Union Nationale des arbitres français de Gironde. Les incidents doivent être étudiés ce jeudi 23 septembre par la commission de discipline du district de Gironde de football.

Il n'y aura pas de sanctions immédiatement, le district doit d'abord analyser les rapports qui lui ont été envoyés, avant de désigner un instructeur, puis ouvrir une enquête. C'est seulement à partir de ce moment-là que les présidents et les joueurs impliqués seront entendus et éventuellement sanctionnés. "On jugera et on punira. On ne peut pas cautionner de tels agissements, mais ça va se régler chez nous, et la justice prendra tout le temps nécessaire pour faire la lumière sur les évènements", détaille Alexandre Gougnard, le président du district de la Gironde.

Un communiqué du club de Floirac à venir

Selon France 3, quatre joueurs de Floirac ont été radiés du club après ces affrontements. Contacté par France Bleu Gironde, le président Jean-Luc Debande, ne confirme pas cette information, se refuse à tout commentaire et préfère renvoyer à un communiqué qu'il va publier dans les prochains jours. Il déplore également un "acharnement très violent" subi par son club, en particulier sur les réseaux sociaux, depuis dimanche soir.

L'arbitre de la rencontre, qui officie depuis plus de 30 ans, aurait perdu connaissance après avoir été frappé. Une aide psychologique a été mise en place pour l'accompagner, plusieurs jours d'ITT (Incapacité temporaire de travail) lui ont également été diagnostiqués.

Les circonstances de la bagarre sont encore floues, la présidente de l'AS Beautiran, Magali Duminil-Martaletti, affirme qu'elle n'a pas eu lieu sur le terrain mais juste après le coup de sifflet final, quand un joueur du CM Floirac s'en est pris aux supporters et dirigeants avant que ça ne tourne carrément au vinaigre. Elle explique également que les dirigeants de adverses ont tout de suite voulu calmer les choses. Le président de Floirac ne conteste pas la bagarre, "mais la manière dont elle est présentée et le véritable élément déclencheur". C'est ce que doit éclaircir la commission de discipline dans les prochaines semaines.