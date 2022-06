Incidents au Stade de France : ce qu'il faut retenir de l'audition des ministres au Sénat

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra étaient auditionnés devant la commission des lois du Sénat ce mercredi en fin d'après-midi après les débordements et incidents en marge de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

"Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées" lors de la finale de la Ligue des champions émaillée samedi de nombreux incidents au Stade de France, a reconnu mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auditionné avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra par la commission des lois du Sénat.

"Regrets"

"Il est évident que cette fête du sport a été gâchée", a estimé le ministre de l'Intérieur, premier à prendre la parole. "Et nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables qui ont eu lieu".

"Mes pensées vont aux Britanniques, a de son côté déclaré la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Je veux leur redire tous mes regrets pour ceux d'entre eux privés de ce match mais aussi les appeler à une certaine compréhension des difficultés que nous avons rencontrées".

Plus de 2.500 faux billets scannés aux tourniquets

Gérald Darmanin est revenu sur le déroulé des faits. Il a notamment réaffirmé que "110.000 personnes" se sont présentées "dans et autour du Stade de France" samedi pour la finale, soit "35.000" de plus que la jauge prévue (75.000 billets avaient été édités), correspondant selon lui à des supporters avec des billets falsifiés ou sans billet.

Le ministre de l'Intérieur avait en effet évoqué "30.000 à 40.000 supporters anglais" "soit sans billet, soit avec des billets falsifiés" en conférence de presse, ce qui a provoqué une polémique. "Je comprends bien que ce chiffre est important", explique Gérald Darmanin. "Nous n'avons jamais dit, avec la ministre des Sports, qu'il s'agissait du nombre de faux billets" uniquement, rappelle le ministre de l'Intérieur.

L'engorgement de supporters a notamment été provoqué d'un part par la grève RATP "qui a déplacé massivement les supporters (...) du RER B vers le RER D" a expliqué le ministre, avec un flux sur cette ligne "3,5 fois plus important" que lors d'un match de football normal.

Au pré-filtrage des supporters après la sortie du RER D, d'après des agents de sécurité privé, "plus de la moitié" des billets étaient "faux", ce qui a bloqué "plusieurs milliers" de supporters britanniques, selon Gérald Darmanin, et provoqué un engorgement. Après le pré-filtrage, il y a eu "2.589 faux billets" scannés aux tourniquets d'accès du côté des supporters anglais, a ajouté le ministre.

Par ailleurs, "plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois", a-t-il aussi déclaré, évoquant le cas d'un ticket dupliqué "744 fois".

Gaz lacrymogène : deux saisines de l'IGPN, des sanctions "demandées"

Le ministre a répondu aux critiques concernant les scènes de chaos aux abords du stade. "C'est l'évènement qui a mobilisé le plus de policiers et de gendarmes depuis que je suis ministre de l'Intérieur", a indiqué Gérald Darmanin. "Il y avait très largement assez d'effectifs de police".

Concernant le traitement des forces de l'ordre brutal envers certains supporters, dont des enfants, le ministre a indiqué que "deux saisines de l'IGPN", la police des polices, ont été effectuées. "Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés de la part de policiers ou de gendarmes mobiles", a ajouté le ministre de l'Intérieur. "J'ai vu personnellement deux faits, où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi", a-t-il encore dit, précisant avoir "demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre".

Enfin, le ministre de l'Intérieur a demandé au délégué interministériel aux JO, Michel Cadot, d'envisager "des règles différentes" de celle de la dispersion avec du gaz lacrymogène en cas "d'évènements sportifs exceptionnels". La police "a utilisé des moyens de dispersion, est-ce que ces moyens sont adéquats pour un évènement comme celui-ci ? Manifestement l'expérience mérite d'être très largement revue", a-t-il dit.

Quel dispositif pour les victimes ?

Le ministre de l'Intérieur a également annoncé que les citoyens britanniques et espagnols agressés à l'issue du match "pourront déposer plainte dans leur pays à partir de lundi". Des policiers vont être déployés en lien avec les ambassades françaises à Madrid et à Londres "afin d'assister" les supporters britanniques et espagnols qui estiment avoir été victimes d'infractions. Les sites internet des ambassades de France au Royaume-Uni et en Espagne vont présenter "les modalités de lettres plaintes" pour permettre aux supporters de porter plainte.

La ministre des Sports a évoqué le cas des supporters de Liverpool munis de billets mais privés de match. "Nous avons demandé à l'UEFA des indemnisations, compensations, pour les 2.700 supporters de Liverpool [munis de billets] qui n'ont pas pu assister à ce match", a-t-elle indiqué.