Incidents au Stade de France : la FFF et l'UEFA évaluent à 2.800 le nombre de faux billets scannés

La Fédération Française de Football et l'UEFA ont évalué à "2.800" le nombre "de faux billets scannés" samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, indique l'AFP ce mardi. La FFF et l'UEFA ont donné cette évaluation lors de la réunion lundi au ministère des Sports destinée à tirer les leçons du fiasco en amont du match Liverpool - Real Madrid.

Une évaluation très éloignée de celle donnée par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lundi qui indiquait que "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés". Il évoquait une "fraude massive, industrielle et organisée" qui serait à l'origine du chaos. Mais le ministre s'est contenté de donner un pourcentage de "70%" de faux billets papiers détectés au pré-filtrage côté anglais, sans donner de chiffre.

Les 2.800 "faux billets scannés" sont un chiffre "à prendre avec précaution", selon Me Pierre Barthélémy, avocat de groupes de supporteurs français et présent au match samedi soir. "Il fallait activer les billets électroniques, et il y a eu des pannes, des bugs informatiques au niveau des portiques qui ont fait que certains vrais billets ont été scannés comme faux", explique-t-il. "J'en veux pour preuve le témoignage de Robertson, le joueur de Liverpool, qui a offert des billets officiels à des proches. Une fois aux tourniquets, on leur a dit que ces billets étaient des faux", a rappelé Pierre Barthélémy.

Une enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne sur la fraude de billets présumée et l'UEFA a ouvert de son côté une enquête indépendante pour faire la lumière sur les incidents de samedi. "Les enquêtes (...) vont établir l'exactitude des faits, les volumes, trafic ou pas trafic, l'origine de ce trafic, et ce qui s'est passé exactement", a déclaré la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera en marge d'une visite au comité d'organisation des JO de Paris. "On a tous besoin de comprendre", a-t-elle ajouté.