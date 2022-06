Après les incidents survenus le 28 mai dernier aux abords du Stade de France, le parquet de Bobigny a ouvert ce vendredi une seconde enquête ouverte, pour "vols" et "violences aggravées" selon franceinfo.

Incidents au Stade de France : une seconde enquête ouverte, pour "vols" et "violences aggravées"

Après les incidents survenus le 28 mai dernier aux abords du Stade de France, le parquet de Bobigny a ouvert ce vendredi une enquête pour "vols", "vols aggravés" et "violences aggravées" selon franceinfo.

Après les incidents survenus le 28 mai dernier aux abords du Stade de France, le parquet de Bobigny a ouvert ce vendredi une enquête pour "vols", "vols aggravés" et "violences aggravées", a appris franceinfo auprès du parquet. C'est la seconde enquête ouverte après celle pour "escroquerie en bande organisée".

Selon les informations de nos confrères, cette enquête a été confiée au commissariat de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Elle doit permettre de regrouper les éventuelles plaintes déposées en France ou à l'étranger, alors que des policiers français ont été envoyés à Madrid et Liverpool pour recueillir les plaintes des supporters espagnols et britanniques et que le club anglais a de son côté collecté des milliers de témoignages.

Le 30 mai dernier, deux jours après la finale de la Ligue des champions, le parquet de Bobigny avait ouvert une première enquête pour "escroquerie en bande organisée". La justice avait été saisie après le signalement du préfet de police de Paris pour une "fraude massive" aux faux billets provoquant, selon lui, l'afflux de 30 à 40.000 supporters supplémentaires aux abords du stade.

Dans ce cadre, la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) chargée de l'enquête a adressé des réquisitions judiciaires aux différents opérateurs disposant d'un système de vidéosurveillance aux abords du stade. Les images du Stade de France ont, elles, été "automatiquement détruites" a affirmé jeudi lors de son audition devant la commission sénatoriale Erwan Le Prévost, le directeur des relations institutionnelles de la Fédération Française de Football (FFF).