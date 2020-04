Incidents dans les quartiers de Toulouse : la préfecture interdit la vente de carburant au détail

La préfecture met en place un dispositif de sécurité en Haute-Garonne en raison des troubles à l’ordre public et aux incendies volontaires constatés dans la semaine passée et notamment le 19, 21 et 24 avril 2020. Des policiers et pompiers sont intervenus quartier de la Reynerie à Toulouse. Ce mardi soir 21 avril, des poubelles et voitures ont été incendiées. Des incidents "intenses mais brefs" avait commenté la police nationale de Toulouse.

Interdiction jusqu'au confinement

Ce lundi soir, des mesures particulières ont été prises par les autorités concernant la réglementation en matière de distribution de carburant. L’achat et la vente au détail, l’enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, sont interdits dans tous les points de distribution situés dans le département de la Haute-Garonne. Une interdiction valable jusqu’au 11 mai au matin, date de la fin du confinement.