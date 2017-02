Incidents en marge d'un rassemblement des Kurdes d'Europe à Strasbourg

Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours en Alsace entre des membres des communautés turques et kurdes. Un rassemblement de Kurdes d'Europe est prévu ce samedi à Strasbourg. Il se déroulera sous protection policière.

Deux hommes turcs, un père et son fils de 41 et 69 ans, ont été agressés ce jeudi matin à Saverne, dans le Bas-Rhin. Ils ont été blessés à la tête, frappés à coups de bâtons en bois par plusieurs militants pro-kurdes. Ils ont été hospitalisés quelques heures. Ils font partie d'un groupe d'une centaine de militants, partis du Luxembourg le 1er février pour rallier Strasbourg. Les deux victimes ont été frappées parce qu'elles étaient en train de filmer les marcheurs. Deux agresseurs ont été interpellés précise la gendarmerie.

Mardi déjà, le groupe de marcheurs avait été pris à partie par des membres de la communauté turque à Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Une vingtaine de gendarmes avaient dû s'interposer.

15.000 Kurdes attendus samedi à Strasbourg

Le cortège doit rejoindre Strasbourg où se déroule depuis 18 ans un grand rassemblement des Kurdes d'Europe. Ils réclament la libération de leur leader Abdullah Ocalan et la reconnaissance d'un statut pour le Kurdistan. Plus de 15.000 personnes ont participé à ce rassemblement l'an dernier. Le défilé sera encadré par un important service d'ordre et placé sous protection policière.

Le rassemblement se fera entre 6h et 11h30 sur les boulevards de Lyon et Nancy, près de la gare de Strasbourg. Le cortège se rendra ensuite à la Meinau, sur le parking des Vanneaux. Un meeting est prévu à 13h.