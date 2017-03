Incidents Metz-Lyon : l'audience de la commission supérieure de la FFF n'a duré qu'une heure.

Le FC Metz va-t-il récupérer les deux points qui lui ont été retiré par la commission de discipline de la LFP dans l'affaire des pétards du match contre Lyon. La commission supérieure d'appel de la FFF qui a examiné ce jeudi le recours grenat a mis sa décision en délibéré.

L' audience n'a duré qu'une heure et sa décision a été mise en délibérée. La commission supérieure d'appel de la FFF s'est penché ce jeudi 2 mars sur l'affaire des pétards du match Metz-Lyon. Le club à la Croix de Lorraine avait saisi cette instance pour dénoncer les sanctions prises à son encontre par la commission de discipline de la LFP : à savoir un retrait de 3 points dont un avec sursis et le match à rejouer contre Lyon mais à huis clos. Ces sanctions, le président Bernard Serin ne les accepte pas.

Devant les instances disciplinaires de la FFF, sa ligne de défense n'a sans doute pas évolué. Pour le grand patron grenat, dans cette affaire, le club à la croix de lorraine n'a commis aucune faute. il a notamment respecté les normes de sécurité et a également collaboré avec les autorités pour permettre l'identification des 2 " pseudos supporters du FC Metz " qui ont lancé les pétards sur le gardien de l'OL, Anthony Lopes.

Accompagné par sa directrice générale, l'avocat du club et son responsable de la sécurité, le président Serin a dû également rappeler qu'il souhaite sécuriser davantage le stade St Symphorien et que la tribune est basse, d'où sont partis les fameux pétards, est toujours fermée depuis les incidents. Ces arguments suffiront-ils à convaincre la commission supérieure d'appel de la FFF. L'avenir nous le dira. Mais cette instance prononce parfois des décisions que l'on pourrait qualifier de " surprenantes ". En février 2014, après des incidents lors d'un derby lorrain, elle avait décidé, d'alléger les sanctions prises contre l'ASNL, mais avait confirmé à l'encontre du FC Metz, une amende de 20 000 euros. Confidence d'un dirigeant grenat, " avec la fédération , il faut s'attendre à tout : le pire comme le meilleur ".

La commission supérieure d'appel de la FFF a entre 8 et 10 jours au maximum pour communiquer aux deux clubs concernés sa décision. Elle le fera par écrit, via un mail envoyé au FC Metz et à l'OL.