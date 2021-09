Incidents Nice-Marseille : 6 mois ferme requis contre le supporter soupçonné d'avoir frappé Dimitri Payet

Le supporter soupçonné d'avoir frappé des joueurs marseillais a été entendu ce mercredi après-midi au Tribunal Correctionnel de Nice. La procureure a requis contre ce dernier, six mois ferme et cinq ans d'interdiction de paraître dans une enceinte sportive.

Le supporter de 28 ans soupçonné d'avoir frappé des joueurs marseillais dont Dimitri Payet lors du derby Nice-Marseille du 22 août dernier, a été entendu ce mercredi après-midi au tribunal correctionnel de Nice. La procureure a requis contre ce dernier, six mois ferme et cinq ans interdiction de paraître dans une enceinte sportive. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre prochain. Cet intérimaire, préparateur de commande à Mandelieu est accusé de "violences volontaires en réunion", il encoure jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

De lourdes réquisitions

Cinq ans d'interdiction de paraître dans une enceinte sportive, c'est le maximum de ce qui peut être demandé sur ce type de peine. L'avocat de la Ligue Professionnelle de Football dénonce une atteinte grave à la sanctuarisation d'un stade. Delphine Meillet, Avocat au Barreau de Paris pour l'Union nationale des footballeurs professionnels affirme, "il est justifié et légitime d'envoyer un signal fort pour que les supporters sachent qu'il y a une sanction à la clé si jamais ils osent descendre sur un terrain de foot. Il y a un caractère sacré sur cet espace vert. Aujourd'hui, il y a une escalade de la violence, il y a un problème, la sanction est lourde, mais elle est justifiée au regard du contexte. " C'est la première fois que l'Union nationale des footballeurs professionnels se constitue partie civile dans des affaires de violences dans le cadre de matchs.

Le supporter niçois regrette son geste

Ce soir-là, des dizaines de supporters descendent dans le stade, à la 78e minute, Dimitri Payet reçoit une bouteille d'eau en plastique dans le dos avant de la renvoyer en direction de la tribune Populaire Sud. À ce moment, le prévenu suit le mouvement et entre sur la pelouse. Il a bu deux ou trois bières, mais pas de quoi altérer son comportement. Lors de l'audience, le prévenu a reconnu les faits qui lui ont été rappelés par la Présidente du tribunal correctionnel, il répond "apparemment, je touche Gerson, devant Payet puis Payet". Sous son masque noir, il a dit regretter son geste "j'ai paniqué, au début, je voulais juste demander des comptes, puis j'ai envoyé un coup de pied. Je regrette, ce type de comportement n'a rien à faire dans un stade".