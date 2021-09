Incidents Nice-Marseille : 12 mois de prison avec sursis pour le supporter qui s'en était pris à Payet

Coupable d'avoir pénétré sur la pelouse de l'Allianz Riviera et visé Dimitri Payet d'un coup de pied, le supporter de l'OGC Nice Tony C. est condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nice à 12 mois de prison avec sursis et cinq années d'interdiction de stade.