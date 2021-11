Incidents OL-OM : cinq ans d'interdiction de stade pour l'auteur du jet de bouteille contre Dimitri Payet

L'homme de 32 ans jugé en comparution immédiate ce mardi à Lyon, est aussi condamné à six mois de prison avec sursis. Il devra par ailleurs verser un euro au joueur et à l'OM au titre des préjudices causés. Son jet de bouteille dimanche soir a provoqué l'arrêt du match entre Lyon et Marseille.