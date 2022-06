Incivilités à Saint-James : "Ce n'est pas Chicago, mais on se sent moins en sécurité"

"Un petit paradis qui s'efface", "l'insécurité se propage", "on voit passer sous nos fenêtres une drôle de faune (sic)"... Voici quelques uns des commentaires que l'on peut lire en dessous de la pétition "Sécurité à Saint-James pour tous !" lancée mi-juin par un habitant du quartier HLM de la commune de 5.000 âmes, Jimmy Lassalle. Installé depuis sept ans à Saint-James, ce chauffeur de bus originaire du Nord-Pas de Calais dénonce une situation qui se dégrade. Et le riverain de citer une série d'actes qui ont eu lieu début juin : "On se sent moins en sécurité. Il y a eu deux cambriolages juste devant chez moi. Une télé a été volée. Il y a quinze jours, mon car et un autre véhicule d'un collègue ont été visites pendant la nuit : _il y a des dégâts, et une personne a même uriné dans un des cars_. On est allé déposer plainte à la gendarmerie. Il y en a pour au moins 1.400 euros de dégâts. Une cabane d'enfants a été retournée dans la cour de l'école le même soir. Et puis il y a des problèmes de drogue aussi", explique-t-il.

Jimmy Lassalle, à l'origine de la pétition : "L'idéal serait des caméras, mais au moins qu'on nous laisse la lumière la nuit" Copier

Afin de retrouver une certaine sérénité et une joie d'y vivre. Beaucoup se pose la question de rester à Saint-James et cela est plus que légitime - Extrait de la pétition "Sécurité à Saint-James pour tous !"

Objectif : 100 signatures

"Ce n'est pas en permanence. On n'est pas Chicago, ni une grande ville. Mais, _le cumul de petites choses_, ça fait beaucoup. Il y en a ras-le-bol. C'est pour ça que j'ai fait cette petite pétition pour faire prendre conscience", ajoute Jimmy Lassalle. Au 22 juin 2022, la pétition a recueilli 90 signatures, dont "83 habitants de la commune", précise le chauffeur de car. Il compte la remettre ensuite au maire, David Juquin.

Avant, je ne fermais pas mes portes à clé, ni ma voiture. Là, depuis une quinzaine de jours, je ferme tout à clé - Jimmy Lassalle

Des faits qui ont lieu de nuit. Ce qui pousse certains habitants à demander la mise en place de caméras de vidéoprotection. "Ou au moins qu'on nous laisse l'éclairage public la nuit, après 23 heures l'été, dans tous les endroits stratégiques : parking des cars scolaires, écoles, lotissement HLM par exemple. Quand il n'y a pas la lune, on ne voit rien du tout. En plus, dans notre lotissement, il y a beaucoup de verdure, de chemins. On a des personnes qui l'ont pas trop confiance en rentrant tard le soir", souligne Jimmy Lassalle, qui souhaiterait également une présence plus forte des patrouilles de gendarmerie.

Le maire de Saint-James David Juquin reconnaît des "problèmes d'incivilités". Cité par nos confrères de La Gazette de la Manche, le commandant de gendarmerie d'Avranches Charles-Guy Regnault indique que "les faits sont en baisse et le temps de présence des gendarmes sur le terrain a augmenté comparé à l’an passé".