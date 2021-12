Incivilités du quotidien : des maires de Villedieu Intercom signent une convention avec la justice

Douze communes du territoire de Villedieu Intercom ont signé ce lundi 13 décembre des conventions avec le Tribunal judiciaire de Coutances afin que les maires puissent faire usage concrètement de leur pouvoir de police et apporter des réponses plus rapides aux incivilités du quotidien.

Ces conventions ne donnent pas de nouveaux pouvoirs aux maires mais elle leur donne une méthode pour appliquer le pouvoir de police qu'ils ont déjà et agir face à certaines infractions "de faible gravité", par exemple en cas de conflit de voisinage, d'incivilités, de petites dégradations ou encore de dépôt sauvage de déchets.

Ces conventions leur permettent d'avoir un accès direct à l'autorité judiciaire, des réponses à leur question et que cela aboutisse à une réponse plus systématique, soit un simple rappel à l'ordre, soit une indemnisation financière quand il y a dégradation de biens de la commune ou encore "une activité non rémunérée au profit de la commune", une sorte de travail d'intérêt général.

Charly Varin, président de Villedieu Intercom et maire de Percy-en Normandie : "il y a surtout une volonté dissuasive" Copier

L'objectif, selon le parquet de Coutances, c'est "d'apporter des réponses plus rapides et de proximité aux incivilités du quotidien et de conforter l'autorité des maires".

Les communes signataires sont Percy en normandie, Maupertuis, Montbray, Bourguenolles, Marqueray, La Colombe, Sainte-Cécile, Le Tanu, La Haye-Bellefond, Morigny, Coulouvray-Boisbenâtre, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny)