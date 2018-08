Suite à une recrudescence de plaintes pour des nuisances sonores et des dégradations, la mairie de Carentan-les-Marais vient de prendre un arrêté municipal restreignant le droit aux rassemblements spontanés sur la voie publique.

Ca n'est pas encore les quartiers Nord de Marseille, mais la municipalité de Carentan-les-Marais a voulu montrer aux habitants qu'elle prenait au sérieux les plaintes liées à quelques débordements constatés lors des longues et chaudes soirées depuis le début de l'été.

Rétroviseurs cassés

Un arrêté municipal vient d'être pris ce vendredi 10 août, interdisant les rassemblements d'individus et de véhicules susceptibles de troubler l'ordre public*. Il vise à garantir la sécurité et la tranquillité des riverains qui signalent depuis quelques temps la recrudescence de rassemblements bruyants, lors desquelles des deux-roues motorisés sont utilisés de façon anarchique à une vitesse excessive. Des faits de vandalisme ont également été rapportés (bris de rétroviseurs...).

La Gendarmerie et la police municipale de Carentan-les-Marais ont été saisies et sont chargés désormais de faire respecter cet arrêté municipal qui ne concerne évidemment pas les rassemblements annoncés et autorisés par la mairie.

* l'interdiction concerne les parkings du marché aux bestiaux, la place du Grand Valnoble, la place Vauban, la place du marché aux Pommes, la rue Jean Truffaut, le parking de la salle du Haut Dick, la rue Sivard de Beaulieu, les parkings du site Joachim Lepelletier, la rue de Caligny et le parking de la piscine Aquadick.