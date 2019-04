Incivilités, insultes, bousculades : les médecins et leurs secrétaires en première ligne

Châteauroux, France

Des patients très impatients, des médecins débordés, le ton qui monte et des insultes qui fusent. En 2018, 1 126 incidents ont été déclarés en France. C'est deux fois plus qu'en 2008. Mais c'est un chiffre sans doute nettement sous-évalué par rapport à la réalité. "C'est vrai qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas toujours envie de porter plainte contre un patient menaçant verbalement ou physiquement. Pourtant, il ne faut pas rester silencieux, il ne faut laisser passer ça quelque soit l'événement", insiste Thierry Keller, médecin généraliste à Châteauroux et président du Conseil de l'ordre dans l'Indre. En Berry, il n'y a eu que trois incidents déclarés l'an dernier. Mais c'est sans doute plus.

Des insultes trop régulières

Dans son cabinet médical, c'est Florence qui se charge du secrétariat et qui réceptionne les appels. Si elle relève un peu moins d'appels agressifs, c'est parce qu'elle a décidé de ne plus se laisser faire. "Je préviens que la conversation est enregistrée. Du coup, ça en calme beaucoup. Et si ils ne s'excusent pas après la consultation, on ne les reprend pas", explique-t-elle. Mais il reste encore beaucoup de comportements inacceptables. "Ce sont des insultes, très vulgaires. J'aime beaucoup mon métier mais ça me désole", poursuit Florence.

J'en pleure parfois, je ne comprends pas cette agressivité qui n'est pas justifiée

Et ça va parfois au-delà des insultes. Le docteur Thierry Keller se rappelle d'une consultation avec un homme. "Ensuite, à la pharmacie, il a demandé à avoir trois boîtes d'un médicament alors que je n'en avais prescrit qu'une. J'ai indiqué à la pharmacie qu'il ne fallait pas lui en donner plus. Un samedi matin, sur le marché de Châteauroux, il m'a suivi. Il est venu me bousculer, il m'a insulté. Je l'ai recroisé quelques mois après. Il m'a demandé si je l'excusais, j'ai dit non. Il m'a à nouveau menacé", relate le docteur Thierry Keller.

Des patients frustrés par l'attente

Pour les patients, il est de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant. Et les délais d'attente sont parfois longs. "De par la démographie médicale, on a des demandes de rendez-vous de certains patients qui ont déjà un autre médecin traitant mais qui ne sont pas satisfaits des délais. On est dans l'immédiateté pour tout. En ce moment, 'c'est que pour ma gueule, et pas pour les autres'. Sauf que non ! En matière médicale, il y a des priorités en cas de prise en charge urgente. Mais les gens ne comprennent pas ce genre de raisonnement", déplore Thierry Keller.