Incroyable rebondissement dans une affaire d'assassinat commis il y a 6 ans à Méze

Six ans après le meurtre d'une mère de famille à Méze (Hérault), le suspect n°1 a été arrêté en Espagne. Il s'agit du mari de la victime, hospitalisé, il serait mourant. Il n'est pas possible de l'extrader vers la France et donc le procès ne devrait jamais se tenir.

Mèze, France

"Un crime d'une rare violence". Ce sont les mots du procureur de la République le lendemain du crime commis en le 23 mais 2013, à Méze. Corinne Rodier, 48 ans, est retrouvée morte dans sa chambre. Elle a été ligotée, sauvagement frappée, étranglée. Sur la table de la salle à manger, un mot écrit par son mari Stéphane : "La 1ère je me suis raté, la 2ème sera la bonne, vous ne trouverez jamais mon corps" et il demande pardon à son fils,qui à l'époque est âgé de 20 ans.

Pendant six dans la clandestinité

Il insinue donc qu'il va se suicider. Les Rodier étaient en instance de divorce, séparés depuis près de trois mois et lui vivait cela très mal. Sauf que le jour du crime, une vidéo le montre en train de retirer de l'argent à Méze avec la carte de sa femme. Sur une autre, quelques heures plus tard, il passe le péage du Boulou (Pyrénées Orientales), en direction de l'Espagne, au volant de la voiture de sa femme. Et puis plus rien pendant six ans, pas le moindre signe de vie. L'enquête se poursuit sans lui. Il est mis en examen pour assassinat et un mandat d'arrêt européen est délivré.

À l'article de la mort, il veut voir son fils une dernière fois

En mars, il y a ce coup de fil du consulat de France à Madrid à la famille de la victime pour la prévenir que Stéphane Rodier, 58 ans, est hospitalisé dans la capitale espagnole et qu'il veut voir son fils une dernière fois. "Très clairement il est en fin de vie et ne sera donc pas extradé, il n'y aura donc pas de procès. Il va mourir dans le silence sans que son fils puisse comprendre pourquoi il tué sa mère" indique Me Luc Abratkietwicz, l'avocat de la famille de la victime.