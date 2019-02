Incroyable ! Un Tour Opérateur n'arrive pas à redescendre 900 étudiants d'une station de Savoie

Saint-Sorlin-d'Arves, France

Près d'un millier d'étudiants sont restés bloqués toute la nuit de samedi en station en Maurienne à Saint Sorlin d'Arves !

21 h 00 , samedi soir, "Sunweb", le tour opérateur, signale aux autorités qu'il n'a pas de bus pour rapatrier chez eux 900 jeunes Belges et Hollandais. En effet, un nouveau contingent d'étudiants a pris possession des locations, et donc les autres, qui ont achevé leur vacances, restent sans logement pour des raisons "floues et fluctuantes" selon la préfecture de Savoie. "Mauvaise conditions météorologiques". "Manque de chauffeurs à cause des temps légaux de repos". Et même carrément , "on n'a plus plus assez de bus". Bref, les jeunes attendent dans le froid en pleine nuit. Ce qui oblige la préfecture à déclencher une cellule de crise.

Une défaillance qui a mis en danger près d'un millier de jeunes !

Cinq étudiants en état d'hypothermie légère sont placés pour la nuit en surveillance à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne.

Jusqu'à 5 heures du matin, les pompiers et des transporteurs privés vont acheminer dans des salles chauffées près de 300 jeunes à Saint Jean d'Arves et Saint Sorlin d'Arves. Certains sont hébergés dans une discothèque bienveillante.

Sous la pression des autorités, l'opérateur qui se présente sur internet comme "le numéro 1 des séjours en Europe" finira par trouver dans la nuit quelques bus pour prendre en charge 600 jeunes.

Il reste encore 300 jeunes à acheminer chez eux , ils repartent de Savoie tout au long de ce dimanche

La préfecture de Savoie dit clairement qu'elle a dû "pallier une défaillance qui mettait en danger près d'un millier de jeunes gens"