Indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Eglise : le diocèse de Nancy-Toul va recenser son patrimoine

Monseigneur Jean-Louis PAPIN, évêque de Nancy et de Toul.

Au lendemain des annonces de l'épiscopat français concernant l'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Eglise catholique, le diocèse de Nancy-Toul va se mettre au travail. L'évêque Jean-Louis Papin s'apprête à recenser les biens mobiliers et immobiliers susceptibles d'être vendus pour alimenter le fonds.

Des sommes considérables

"Le patrimoine meurthe-et-mosellan sera probablement concerné", a-t-il confirmé à France Bleu Sud Lorraine ce mardi. "Pour cela je vais réunir dans les prochains jours le conseil diocésain pour les affaires économiques pour voir qu'est-ce qui peut être aliéner." Il est encore trop tôt, pour l'instant, pour savoir quelle somme il faudra mobiliser. "Elle sera considérable, puisque le rapport Sauvé estime qu'il y a 216.000 victimes de prêtres agresseurs. Et 330.000 si on y ajoute des auteurs laïcs."

Monseigneur Jean-Louis Papin admet que ces décisions ne vont pas se mettre en place du jour au lendemain. Il faudra du temps, mais il souligne le virage opéré par l'épiscopat. "Nous allons créer une instance avec à sa tête une personne compétente, Marie Derain de Vaucresson, ancienne défenseure des enfants, un tribunal canonique national, composé de prêtres et de laïcs, la constitution de neuf groupes de travail pour étudier la mise en œuvre des recommandations du rapport Sauvé, des cellules d'écoute pour entendre les personnes victimes et l'établissement dans chaque diocèse d'un protocole avec le parquet, pour le traitement aussi rapide que possible de ces affaires," énumère l'évêque.

Les associations de victimes saluent pour leur part l'engagement de l'épiscopat. Elles attendent désormais de voir des actes.