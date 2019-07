Indemnisation totale pour Aïda, défenestrée par son compagnon au Mans

Le Mans, France

Aïda, 31 ans, sera finalement bien indemnisée à 100%. La cour d'appel d'Angers suit les réquisitions du parquet général dans une décision rendue ce mercredi, mise en délibéré depuis une ultime audience au mois de mai.

"Il était temps que l'on obtienne ce changement de position, estime Me Mathias Jarry, avocat de la victime. On est aujourd'hui dans un contexte de mise en lumière des violences faites aux femmes, et nous étions vraiment dans un cas de violence institutionnelle. La position du Fond de garantie était incompréhensible depuis le départ. C'était un combat supplémentaire, un combat de trop".

Reconnaissance par la justice de sa qualité de victime

La jeune femme, paraplégique depuis qu'elle a été poussée par la fenêtre par son compagnon violent en 2013, est restée, pendant des années, considérée comme partiellement responsable de ce qui lui est arrivé par le Fonds de garantie des victimes. La jeune femme aurait dû, selon le FGTI, suivre le conseil des policiers qui étaient intervenus le jour même pour une violente dispute à son domicile, et ne pas rentrer chez elle dormir le soir.

Ce qui a finalement fait changer la position du parquet et du fond de garantie des victimes, c'est que la jeune femme n'a effectivement pas trouvé d'autre solution ce jour là : aucun moyen de rejoindre sa famille dans l'Orne, pas d'amis pour l'accueillir, et aucune place d'hébergement d'urgence disponible au 115.

A la recherche d'un emploi

Concernant l'indemnisation, aucun montant n'est avancé par l'avocat d'Aïda qui se satisfait d'une "indemnisation qui sera à hauteur de son préjudice". La jeune femme est en fauteuil roulant à vie et continue, selon Me Jarry, de "faire le même cauchemar où son compagnon la frappe et se réveille deux étages plus bas sur une voiture".

Aïda, handicapée, est à la recherche d'un emploi. Son avocat lance un appel à tout chef d'entreprise intéressé pour "recruter une jeune femme charmante, intelligente et en fauteuil roulant".

Son compagnon violent a été condamné, en 2016 par la cour d'Assises, à 15 ans de réclusion criminelle, la plus lourde peine la plus pour ce genre de faits.