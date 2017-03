Indevillers : la ferme-auberge de Dany Moureaux ravagée par les flammes

Le feu est parti du tuyé de la ferme-auberge, cette installation qui sert à fumer la viande dans les fermes franc-comtoises. En moins d'une heure, il ne restait rien du bâtiment de Dany Moureaux, à Indevillers. Mais l'agriculteur et accordéoniste promet de reprendre ses activités dès que possible.

L'incendie s'est déclaré vers 17h, ce mardi 28 février, au niveau du tuyé, cette installation typique des fermes franc-comtoises, qui sert à fumer la viande. Les flammes se sont rapidement propagées à la charpente de la ferme-auberge et le bâtiment en bois n'a pas résisté bien longtemps. "En trois quart d'heures, y'avait plus rien du tout", constate le propriétaire des lieux, Dany Moureaux, la mort dans l'âme. Outre cette ferme-auberge à Indevillers, Dany Moureaux est éleveur laitier et accordéoniste. Il est également connu en tant qu'ancien candidat de l'émission de M6, L'amour est dans le pré.

Cette ferme-auberge, c'était un lieu de rendez-vous. L’établissement de 135 mètres carrés au sol sur deux niveaux accueillait des repas dansant au son de l’accordéon. En dix ans, il a été fréquenté par près de 90 000 visiteurs. Les convives arrivaient parfois par bus entiers.

J'ai sauvé une chose : mon accordéon. Je n'arrêterai pas - Dany Moureaux

Hors de question de baisser les bras face aux ruines de sa ferme auberge. "On ne laissera pas tomber nos clients", lance Dany Moureaux. L'agriculteur est déjà en quête d'un salle provisoire où organiser ses événements. "On pense notamment à la salle des fêtes du village", précise-t-il. L'éleveur accuse le coup mais avec il promet de se relever : "J’ai déjà eu beaucoup d’épreuves dans ma vie, face à la télé, face aux impôts, cette fois, l’auberge qui brûle, non je m’arrêterai pas, c’est pas Dany, déclare-t-il la voix étouffée par les sanglots. Quand je vois 90 appels 300 messages (reçus depuis l'incendie, NDLR) en un jour de temps, tout le monde est là pour nous soutenir, ma famille et moi."

Dany Moureaux espère reconstruire sur place une nouvelle ferme-auberge © Radio France - Christophe Beck

Dany Moureaux évalue les dégâts à 300 000 euros, le prix du bâtiment. Auxquels il faut ajouter les sommes investies dans l'auberge depuis 10 ans. Et puis le prix, inestimable, des souvenirs disparus dans l'incendie : les cloches, les photos offertes par les convives. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que les deux gîtes voisins. L'agriculteur va d'ailleurs s'installer dans l'un d'entre eux. Son appartement se trouvait à l'étage de la ferme-auberge.

Les Moureaux sont toujours là" - Dany Moureaux

"J'ai besoin du soutien des gens", clame Dany Moureaux qui compte bien organiser un repas dansant dès le 9 avril à la Filature d'Audincourt. Et après ? "On va essayer de reconstruire ici, avec le point de vue sur la Suisse et les environs. Le mieux, c'est de faire comme ça... et pourvu que l'aventure continue encore !"