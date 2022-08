Indexia Group (ex-SFAM) doit comparaître devant le tribunal correctionnel

Soupçonnée de pratiques commerciales trompeuses, l'entreprise romanaise d'assurances téléphones va devoir s'expliquer devant la justice. Une personne physique et sept personnes morales sont citées à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris.

On savait l'assureur multimédia drômois Indexia Group (ex-SFAM) visé par une enquête de la DGCCRF, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, transmise début avril à la procureure de Paris. Nouvelle étape ce mois d'août : le parquet de Paris cite une personne physique et sept personnes morales à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Il y a deux chefs d'accusation. Sans surprise, l'un d'entre eux porte sur des pratiques commerciales trompeuses, comme le soupçonnait la DGCCRF dans son enquête. Mais l'entreprise va aussi devoir s'expliquer pour obstacle à l'exercice des fonctions de constatation des infractions au code de la consommation. Autrement dit, Indexia Group est soupçonnée d'avoir entravé la bonne marche de l'enquête administrative menée sur ses pratiques.

Des centaines de clients concernés

On ne connait pas la date de comparution devant le tribunal correctionnel de Paris. Pour rappel, il est reproché à Indexia Group qui vend des assurances multimédia d'importants prélèvements inexpliqués à ses clients, et des remboursements qui tardent à venir, tout en leur disant que les demandes sont prises en compte. Des centaines de clients se sont adressées à des associations ou tentent de se réunir en collectif pour obtenir des remboursements.

La SFAM avait déjà été condamnée à payer une amende de 10 millions d'euros en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses.