Indignation après l'agression d'une grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux

Les images sont choquantes, on voit une femme âgée et sa petite fille de moins de 10 ans sur le pas de la porte, entre chez elles et la rue. Puis, un homme s'approche, toutes deux ont le reflexe de rentrer à l'intérieur mais l'homme les tire d'un coup par le bras pour les jeter dehors, leurs têtes heurtent le sol, il les sépare en jetant la petite fille encore plus loin. L'agresseur ramasse alors quelque chose et s'enfuit. Des images qui ont permis une interpellation très rapide et le placement en garde à vue du suspect selon la préfecture. La grand mère a été transportée à l'hôpital, son état n'inspire pas d'inquiétude. Le préfet dénonce cet "acte intolérable".

Le préfet n'est pas le seul à réagir, depuis 21h30 ce lundi soir, la vidéo a déjà fait le tour du monde. On peut lire des centaines, voire des milliers, de commentaires racistes, des réactions au Québec, aux Etats-Unis, aux Pays Bas... 18.000 tweet ce matin avec le hashtag Bordeaux. Toute la droite réagit, du leader de Reconquête Eric Zémour, en passant par le président du Rassemblement National Jordan Bardella, les députés RN de Gironde Grégoire de Fournas et Edwige Diaz. De quoi pour relancer le débat sur la sécurité chez les conseiller municipaux de Bordeaux Nicolas Florian, à droite, ou Fabien Robert, pour le modem. Ils critiquent l'inaction de la ville en matière de sécurité. Débat qui avait déjà bien commencé la semaine dernière après le coup de couteau mortel aux Capucins .