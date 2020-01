300 personnes se sont rassemblées jeudi 23 janvier sur la place du Dauphin, devant le port de Propriano pour porter leur soutien à deux couples d’octogénaires, victimes de cambriolages et de violences dans la semaine.

Indignation, incompréhension et dégoût exprimés à Propriano

Propriano, France

Des commerçants, des habitants de la ville et de la micro-région, quelques élus également, près de 300 personnes sont ainsi venus témoigner leur soutien et dire leur colère après les deux cambriolages survenus cette semaine aux domiciles de deux couples de personnes âgées (des octogénaires), des commerçants établis depuis de longues années à Propriano. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Indignation, incompréhension et dégoût, ces mots ont résonné avec force dans le Valinco.

Certaines des personnes présentes à la manifestation ont fait part de leur indignation