Indre : 10 personnes hospitalisées après une intoxication au monoxyde de carbone cet automne

C'est un danger trop méconnu quand on rallume le chauffage face à la baisse des températures : le monoxyde de carbone provoque une centaine de décès par an en France. Les pompiers de l'Indre rappellent quelques consignes de prudence.

On ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Et pourtant, le monoxyde de carbone est un gaz dangereux. Il provoque une centaine de décès chaque année en France. Depuis le début de l'automne, dix personnes ont été intoxiquées dans le département de l'Indre. "Nous sommes entrés dans une période hivernale. Sur la région Centre-Val de Loire, 170 personnes ont été intoxiquées", précise Eric Belgioïno, directeur des sapeurs-pompiers de l'Indre. "Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et indétectable est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France", ajoute-t-il sur France Bleu Berry.

Des consignes de précaution à suivre

Les premiers symptômes en cas d'intoxication sont les suivants : des nausées, des vomissements, des maux de tête et une perte de la conscience. Mais avant d'en arriver à une telle situation, il est possible de réduire les risques. "Il faut faire réviser au moins une fois par an ses appareils de chauffage au bois, au charbon, au gaz ou au fuel. Et puis il faut aussi installer un détecteur de monoxyde de carbone chez soi et notamment au niveau des combles", recommande le colonel Belgioïno.

En cas d'intoxication, "il faut immédiatement aérer les locaux en ouvrant les portes et les fenêtres ; prévenir les secours et faire évacuer les lieux", précise-t-il.

Un engagement des pompiers en pleine crise sanitaire

Le directeur départemental des sapeurs-pompiers de l'Indre est également revenu sur l'année 2020. "Le Covid est venu perturber notre fonctionnement. Je voudrais saluer la grande disponibilité des sapeurs-pompiers pour affronter cette crise. Notre engagement a été précoce et permanent aux côtés des acteurs de la santé. Il fallait assurer la continuité de nos missions", souligne le colonel Belgioïno. "Nous avons aussi participé à des missions non-urgentes en mettant à disposition trois ambulances dédiées au transport des malades du Covid. C'était en soutien du personnel de la santé. Nous avons réalisé 190 transports dans l'Indre", conclut Eric Belgioïno.