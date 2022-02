Indre : un an de prison avec sursis requis contre un ancien soignant soupçonné de maltraitances en Ehpad

Des propos dégradants, ou encore des gestes brusques pendant les toilettes. Voilà une partie des faits reprochés à un ancien aide-soignant de l'Ehpad le Castel, à Sainte-Sévère. Il comparaissait ce lundi 14 février au tribunal de Châteauroux pour violences sur personnes vulnérables. Au total, 14 résidents ou leurs familles. La procureur a réclamé 12 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans, avec obligation de soins psychologiques, et interdiction d'exercer un métier en lien avec des personnes âgées. Le prévenu, lui, nie les faits. Son avocate demande la relaxe. Le tribunal de Châteauroux rendra sa décision le 7 mars.

Des violences physiques..

Les faits reprochés se seraient étalés sur trois ans, entre 2017 et 2020, pendant les gardes de nuit auquel le mis en cause était affecté. Il s'agit en grandes partie de gestes brusques, observés par des collègues : des résidents retournés parfois de manière brutale dans leur lit par l'ancien aide-soignant, qui amène leur tête à cogner la barre du lit. Le prévenu nie en bloc : "Il n'y avait pas de barre sur les lits la nuit, les personnes n'ont donc pas pu s'y cogner" explique-t-il. Les anciens collègues du prévenu évoquent également des toilettes assez peu délicates, des frottements brusques et appuyés. Des jambes écartées avec force pour exercer la toilette, malgré les protestations ou la résistance de certaines pensionnaires. "Ce sont des personnes qui souffrent de troubles cognitifs, et qui sont donc parfois réticentes" précise l'ancien aide-soignant, qui précise n'avoir jamais eu la sensation de forcer ces toilettes. On reproche aussi à cet ancien salarié d'avoir aspergé d'eau de Cologne les parties intimes de certains résidents; là aussi, il conteste catégoriquement : "sur les fesses ou les jambes oui, mais jamais sur les parties intimes."

.. et verbales

On reproche aussi à cet ancien aide-soignant des remarques dégradantes à l'encontre de certains pensionnaires de l'Ehpad. Une ancienne collègue évoque ainsi un change souillé qui aurait été brandi sous le nez d'une résidente, accompagné d'une remarque crue. Ou encore cette résidente, qu'il aurait menacée de laisser "dans sa pisse". Là encore, le prévenu conteste fermement : "On m'appelait Mr Propre, je l'ai appris pendant ma garde à vue (...) je ne vois pas pourquoi j'aurai fait ca". Autre phrase qui retient l'attention de tous à l'audience : l'ex aide-soignant aurait mis du rouge à lèvre à une résidente, en l'appelant "puputte". Un terme que le mis en cause dit ne même pas connaître lorsqu'il est interrogé pour la première fois sur le sujet.

Le prévenu dénonce "une cabale"

L'ancien aide-soignant mis en cause dénonce une "cabale" lancée par ses anciens collègues contre lui. Il évoque un possible conflit, après l'annonce de son mariage. L'une de ses collègues aurait été vexée de ne pas en avoir été prévenue. Un argument qui convainc peu les avocats des parties civiles. "Cela fait 25 ans que je travaille dans cet établissement, je n'ai jamais été maltraitant" affirme le prévenu. En effet, avant 2017, ses collègues ne témoignent d'aucun agissement déplacé. Dans ses réquisitions, la procureur évoque "une cassure" à un moment donné, un "_glissement vers la maltraitanc_e" que personne ne peut expliquer, mais qui auraient démarré lorsque le prévenu a été assigné au garde de nuit.

Les conditions de travail qui s'invitent dans les débats

L'avocate de l'ex aide-soignant, maître Florence Chaumette, a souligné à plusieurs reprise les conditions de travail de son client. À savoir : 87 résidents, laissé aux soins de deux salariés pendant le service de nuit. Avec une cinquantaine de change à effectuer à la ronde de 4 heures du matin. "J'ai fait le calcul : ca fait trois minutes par change" détaille l'avocate, qui souligne un manque de nuance dans les plaidoiries des parties adverses, et un manque de précision dans les dates des témoignages à charge contre son client. Maître Chaumette interroge aussi la notion de maltraitance; un qualificatif qui lui pourrait disproportionné dans le cas présent. "Que les familles de résidents se rassurent : il n'y a pas eu de maltraitances au Castel" déclare-elle dans son plaidoyer. Un avis que ne partage évidement pas maître Sébastien Robin, qui défend l'Ehpad et plusieurs familles de résidents. Selon lui, ce sont les collègues de l'aide-soignant, donc des professionnels, qui ont estimé qu'il s'agit de maltraitances, il n'y a donc aucun doute. Il rejette aussi l'idée d'une violence "institutionnalisée" par le fonctionnement de l'Ehpad; selon lui, les faits reprochés relèvent uniquement de la responsabilité du prévenu, et non de l'établissement.

Le mot de la fin à l'audience revient à ce prévenu, les yeux rougis par les larmes, qui déclare : "À 55 ans, après avoir donné tout ce que j'avais dans un établissement, le ciel m'est tombé sur la tête (...) Je ne suis pas quelqu'un de méchant".