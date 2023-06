Indre : accident de la route près d'Issoudun, une femme de 60 ans gravement blessée

Un grave accident de la route s'est produit près d'Issoudun, à Chouday, ce jeudi 29 juin. Un choc entre une voiture et camionnette sur la départementale 8. Une femme de 60 ans, gravement blessée, a été évacuée par hélicoptère aux alentours de 18h30. Quatre autres personnes ont été blessées, moins gravement. Il s'agit d'une femme de 71 ans, et de trois hommes âgés de 23, 71, et 73 ans. Ils ont été pris en charge et répartis entre les hôpitaux de Châteauroux et d'Issoudun.

Un poteau percuté

Un poteau électrique a été percuté dans l'accident. Les équipes d'Enedis se trouvaient sur place ce jeudi soir. Les gendarmes se sont également rendus sur le lieu de l'accident.