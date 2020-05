Avec les pluies de ces dernières heures, les pompiers ont été très sollicités. Dans l'Indre, ils ont réalisé plus de 80 interventions, notamment dans le secteur de la Châtre et du Blanc.

Indre : avec les fortes pluies, les pompiers ont réalisé plus de 80 interventions ces dernières heures

Les pompiers de l'Indre n'ont pas vraiment chômé ces dernières heures. Les fortes pluie qui tombent sur le Berry depuis ce dimanche après midi ont provoqué de nombreuses innondations de caves. Ce lundi matin, les pompiers, qui ont reçu plus de 160 appels dans le courant de la nuit de dimanche à lundi, parlent de 80 interventions, notamment sur les secteurs de la Châtre et du Blanc. Prudence aussi sur les routes, certains axes peuvent être partiellement innondés. C'était le cas ce lundi matin entre la Châtre et Bélâbre. Ces pluies devraient diminuer en intensité à partir du début de l'aprés-midi.