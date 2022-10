Indre : carton plein au volant, il termine en prison

Selon les gendarmes de l'Indre, le jeune homme a été dépisté positif à plusieurs drogues et roulait sans permis et sans assurance. (photo d'illustration)

Les gendarmes de l'Indre ont tellement du mal à y croire, qu'ils relatent l'arrestation et la condamnation de ce jeune homme sur leur page Facebook. Il leur a non seulement donné du fil à retordre, mais il s'est avéré un véritable danger public au volant mercredi dernier, le 12 octobre.

Il a d'abord été repéré sur l'A20 en plein excès de vitesse, à 167 km/h (retenu 158km/h) au lieu des 130 autorisés au niveau de Saint-Maur. Les gendarmes lui ont fait signe de s'arrêter mais le conducteur a décidé de prendre le large. Pour ce faire il a grillé des stops, roulé à contresens, dépassé sur des lignes blanches. Sa course s'est finalement arrêtée sur la commune de Le-Pont-Chrétien-Chabennet, lorsqu'il a percuté deux voitures.

L'homme a été placé en garde à vue, son dépistage s'est avéré positif à la cocaïne, aux opiacés, et cannabis. Il roulait sans permis de conduire et sans assurance. Jugé ce vendredi, il a été condamné à un an de prison avec mandat de dépôt indiquent les gendarmes.