Indre : cinq cambriolages en une seule journée, la Gendarmerie appelle à la vigilance

Les gendarmes de l'Indre lancent un apple à la vigilance. A l'approche des fêtes, les cambriolages dans les maisons se mutiplient. Pour la seule journée de vendredi, cinq cambriolages ont été commis dans des maisons de particuliers, sur les communes de Valençay, le Blanc, La Châtre, Montgivray et Ardentes. On ne connait pas pour l'instant butin de ces forfaits. Le Groupement de Gendarmerie de l'Indre appelle à la plus grande vigilance et à signaler les comportements suspects en composant le 17.