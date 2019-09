Indre : des parents d'élèves en colère réclament la présence d'accompagnateurs dans tous les cars scolaires

Neuvy-Saint-Sépulchre, France

L'incident est encore dans les têtes de plusieurs parents d'élèves de l'école de Neuvy-Saint-Sépulchre. Mardi 24 septembre, une fille de trois ans a été oubliée dans le car scolaire qui la transportait. Elle est restée toute seule pendant de longues heures. Elle a finalement été retrouvée le soir vers 17 heures, sans avoir pu boire ni manger. Ses parents ont porté plainte.

D'autres parents d'élèves se mobilisent. Certains réclament la présence permanente d'un accompagnateur dans tous les cars scolaires. Ce n'est pas le cas actuellement selon plusieurs témoignages. "Je monte dans le car tous les matins pour attacher mes enfants et m'assurer que tous les autres le sont aussi", souligne ainsi Julie, maman de deux enfants de 8 et 10 ans scolarisés à Neuvy-Saint-Sépulchre. "Je ne peux le faire qu'à l'endroit où je monte et pas ensuite. Et ça c'est parce qu'il n'y a personne d'autres que le chauffeur", ajoute-t-elle.

Plusieurs parents l'affirment : ça fait plusieurs années déjà qu'il n'y a personne dans les cars scolaires. Pourtant, plusieurs demandes ont été faites. "Quand on premier fils a fait sa rentrée il y a sept ans, j'ai demandé à ce qu'il y ait quelqu'un. Mais on m'a dit que c'était la charge des communes et qu'elles n'avaient pas le budget pour ça", explique Julie.

Certains parents estiment que leurs enfants sont livrés à eux-mêmes dans les cars scolaires.