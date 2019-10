Indre : des sanctions alternatives pour sensibiliser à la présence des agents sur les routes

Coings, France

Travailler aux bords des routes peut se révéler dangereux. Pour protéger au mieux les agents de la direction des routes, une opération de sensibilisation est organisée ce mercredi sur l'autoroute A20, dans l'Indre, sur l'aire des avionneurs. Les automobilistes ayant commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h se sont vus proposer une sanction alternative : pas d'amende ni de retrait de point, mais un passage par un stand de prévention, installé sur l'aire d'autoroute.

L'opération était organisée conjointement Stéphanie Aouine, procureure de la République de Châteauroux, les gendarmes de l'Indre, la sécurité routière et la Dirco, la Direction interdépartementale des routes du Centre Ouest. Les automobilistes interpellés en "petits" excès de vitesse se sont mis dans la peau des agents qui interviennent aux bords des routes : ils ont pu échanger avec les agents, mais aussi se mettre à leur place via des lunettes de réalité virtuelle, qui permettent de voir la route du point de vue de ces agents lorsqu'ils interviennent.

Des agents de la Dirco ont témoigné de la dangerosité de leur métier auprès des automobilistes © Radio France - Manon Klein

Des accidents en augmentation

Cette action de sensibilisation intervient alors même que le nombre d'accidents au cours des interventions de la Dirco est en augmentation : on en compte près de 6 par semaine en France depuis 2017. Entre 2014 et 2017, ce type d'accidents a augmenté de 34%; 3 agents de la direction des routes sont morts sur cette période. De manière générale, dans l'Indre, on compte déjà 6287 excès de vitesse sanctionnés depuis le début de l'année. Un chiffre plutôt stable, mais la vitesse de ces excès est de plus en plus élevée.