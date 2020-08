Indre : deux accidents sur l'autoroute A20 font quatre blessés dont un grave

Il y avait beaucoup de monde sur la route du retour des vacances. Sur l'A20, deux accidents se sont produits quasi-simultanément en milieu de journée.

A 12h25, à Brion : cinq voitures ont été impliquées dans un accident de la circulation au PK 45 dans le sens Paris/Province. L'accident a fait 17 victimes et a fortement perturbé la circulation. Sur ces 17 victimes, 14 s'en sortent indemnes et 3 autres ont été transportées à l'hôpital de Châteauroux en état d'urgence relative. Cet accident d'ampleur a mobilisé les pompiers de Vatan, Levroux et Châteauroux.

A la même heure, mais dans l'autre sens, Province/Paris : à hauteur de Celon, un poids-lourd transportant une remorque a accroché une voiture et l'a traînée sur plusieurs mètres. Le bilan est grave : le conducteur de la voiture, un homme de 63 ans a dû être héliporté en urgence absolue sur l'hôpital de Châteauroux.