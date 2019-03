Indre : deux anciens salariés de Fenwall lancent une épicerie pour acheter en vrac à La Châtre

La Châtre, France

C'est un couple, Gwendoline et Arnaud, qui ouvre cette épicerie. Tous les deux sont des anciens salariés de Fenwal. Ils ont quitté l’entreprise lors du plan social en 2014, où 242 employés ont été licenciés. Un coup dur dont ce couple s'est relevé : "C’était une période, très stressante car on était tous les deux dans cette entreprise. J’étais enceinte de huit mois, de mon troisième enfant. C’était assez compliqué à gérer" se rappelle Gwendoline.

Deux anciens salariés de Fenwall lancent une épicerie pour acheter en vrac. © Radio France - Victor Vasseur

Arnaud raconte : "C’est un déchirement. C’était une seconde famille Fenwal. J’ai toujours travaillé là-bas. _Mais au bout d’un moment on comprend qu’il n’y aura pas de suite, donc au bout d’un moment on comprend qu’il n’y aura pas de suite_."

Tous les deux retrouvent un travail. Gwendoline reprend même ses études. Arnaud, lui, va travailler dans une entreprise d'armement de Châteauroux. C'est à ce moment-là que le couple décide de réduire le plus possible ses déchets : "quand notre fils est né, on s’est posé la question des couches lavables. On avait cette tendance écolo de se dire qu’un bébé utilisait beaucoup de couches. C’était le déclencheur" précise Gwendoline.

"Il y largement la place pour du vrac à La Châtre"

Quand vous venez dans cette épicerie, n'oubliez pas vos bocaux. Sinon des sachets recyclables sont à porter mains. Vous y trouverez de tout : des épices, des pâtes, de la farine, des gâteaux, des bonbons mais aussi des cosmétiques et des produits ménagers. "Il y largement la place pour du vrac à La Châtre" se réjouit Arnaud. "On a fait toute une étude avec la Chambre de commerce. On a remarqué que les consommateurs de vrac en France, c’était les moins de 35 ans et les plus de 60 ans."

Et justement cette population représente les deux tiers des habitants de l'agglomération de la Châtre. "Pour acheter en vrac, il faut être organisé" assure Gwendoline

L'un des avantages d'acheter en vrac selon ce couple : "c’est la réduction des déchets". Un français jette en moyenne 390 kilos d'emballage chaque année