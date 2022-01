Indre : deux hommes de 20 et 21 ans devant la justice après l'agression au couteau d'un SDF

Deux hommes de 20 et 21 ans ont été présenté à un juge jeudi 6 janvier, dans le cadre de l'enquête sur l'agression au couteau d'un homme de 23 ans. Les faits se sont produits lundi soir. Les trois hommes, qui se connaissent bien, et sont tous trois présentés comme marginaux, passent le début de soirée dans les gradins du stade de football d'Indre. C'est là que se produit l'agression, d'une rare violence. Vers 19 heures, la victime est poignardée à de multiples reprises. Sept coups blessent le jeune homme très grièvement, dont deux au thorax.

Il tente alors de chercher de l'aide en sortant du stade. Des passants le retrouvent ensanglanté, à quelques centaines de mètres, rue du stade, près de la bibliothèque. Pris en charge par le SMUR, il est transporté en urgence absolue au CHU de Nantes. Une opération le sauve. Le lendemain, son pronostic vital n'est plus engagé.

Un couteau acheté dans l'après-midi

Rapidement, les enquêteurs soupçonnent deux hommes de 20 et 21 ans. Ils sont interpellés une semaine plus tard, mardi 4 janvier, à Couëron. Comme la victime, tous deux sont déjà connus de la justice, notamment pour des délits de droit commun. Comme la victime, ils sont sans domicile fixe, et régulièrement sur la commune de Couëron, voisine d'Indre. Quelques heures avant les faits, tous les trois ont d'ailleurs acheté ensemble le couteau de cuisine qui a été utilisé lors de l'agression.

Des circonstances encore floues

Mais alors, qu'est-ce qui a pu provoquer une telle violence ? Les enquêteurs évoquent un motif banal, sans plus de précision. Un désaccord qui aurait émergé quelques jours plus tôt, et dont atteste un témoin. La victime ainsi que le suspect de 20 ans attestent que celui qui a porté les coups de couteau est la troisième personne, âgée de 21 ans. Le suspect en question nie les faits. Une information judiciaire doit être ouverte.