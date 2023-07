Indre : deux jeunes hommes interpellés pour une vingtaine de vols et cambriolages

C'est l'aboutissement d'une enquête de 4 mois, menée par les gendarmes de l'Indre. Deux jeunes hommes de 18 ans ont été interpellés ce lundi 10 juillet à 6 heures; l'un à Sainte-Cécile dans l'Indre, l'autre à Villefranche-sur-Cher dans le Loir-et-Cher. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une vingtaine de vols et de cambriolages dans le nord du département de l'Indre, dans les secteurs de Levroux, Valençay, Vatan et Chabris.

Des vols de voitures et des cambriolages dans le nord de l'Indre

Les vols et cambriolages ont été constatés au mois de février et de mars 2023. Les suspects agissaient la nuit, en ciblant des voitures et fourgons "anciens", indique la gendarmerie de l'Indre dans un communiqué. Ces véhicules servaient ensuite à fracturer les portails des lieux cambriolés; des résidences ou des dépendances.

Les gendarmes ont pu remonter la piste des deux suspects via la vidéo-surveillance mise en place dans plusieurs communes, mais aussi grâce à l'ADN des deux jeunes hommes, relevé par les techniciens de la cellule d’investigation criminelle du groupement de Gendarmerie de l'Indre. Les perquisitions menées par les forces de l'ordre ont, en outre, permit de découvrir "du matériel de provenance frauduleuse" indique la gendarmerie de l'Indre.

Les deux jeunes suspects sont convoqués devant le tribunal de Châteauroux en février prochain.