Indre : deux motards contrôlés à 193 km/h sur l'autoute A20 à Saint-Maur

Saint-Maur, France

Deux motos qui fusaient à toute allure ont été arrêtées, dimanche 19 janvier, sur l'autoroute A20 à hauteur de Saint-Maur. Les deux motos roulaient à 193km/h au lieu des 130 autorisés. Les motards tentaient de regagner la région parisienne. Leur permis de conduire a immédiatement été retiré et leurs motos ont été placées en fourrière.

Ils encourent six mois de suspension de leur permis, une perte de six points et une amende pouvant atteindre 1500 euros.