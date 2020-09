Indre : deux voitures flashées à 218 et 219 km/h sur l'autoroute A20

Deux gros excès de vitesse constatés ce jeudi après-midi sur l'autoroute A20. Les gendarmes de l'Indre ont flashé deux voitures à 218 et 219 km/h.

"Carton rouge !", écrivent les gendarmes de l'Indre sur leur page Facebook. Ce jeudi 10 septembre, les gendarmes du peloton motorisé d'Argenton-sur-Creuse ont intercepté deux voitures en gros excès de vitesse sur l'autoroute A20. Les deux automobilistes, des trentenaires originaires de la région parisienne, roulaient à 218 et 219 km/h au lieu de 130 km/h.

Les deux voitures ont été placées en fourrière. Le permis des deux conducteurs a été retenu. Ils seront jugés par le tribunal judiciaire de Châteauroux au mois de novembre. Ils encourent une perte de six points sur leur permis, une mesure de suspension administrative d’une durée de six mois et une amende pouvant aller jusqu'à 1500€ (3750€ en cas de récidive), précisent les gendarmes.