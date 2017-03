Indre-et-Loire : 1145 enfants placés sous la protection de l'enfance en 2016

Le gouvernement va présenter aujourd'hui une série de mesures pour tenter d'enrayer la maltraitance des enfants. Le plan interministériel "de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants" sera dévoilé par la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes.

Il s'agit "de susciter une prise de conscience et mettre en place des solutions pour faire reculer toutes les formes de violences au sein de la famille (physiques, psychologiques, sexuelles et négligences)",

Depuis le début de l'année, 9 enfants ont trouvé la mort suite à des violences infligées par leurs parents ou beaux-parents

Il n'existe pas de définition particulière pour les violences faites aux enfants

Jacques-Edouard Andrault Vice Procureur au Tribunal de Grande Instance de Tours

En 2016, le service de protection de l'enfance du Conseil départemental a recueilli 1129 informations préoccupantes pour des enfants, 1145 enfants ont fait l'objet d'un placement.

Il n'existe pas de définition précise des violences faites aux enfants, la loi définit les violences quelque soit la victime, de la négligence aux coups les plus meurtriers, il est difficile de donner un chiffre précis car ces violences comme celles faites aux femmes sont cachées souvent au sein de la cellule familiale.

Dés que le signalement en est fait à la justice, elle a la possibilité de réagir très vite. C'est le département qui gère la protection de l'enfance, c'est le second plus gros budget des Affaires Sociales avec 58 millions d'euros et différents modes de placements

Nadège Arnaud Vice présidente du Conseil départemental en charge des affaires sociales

il n'existe pas de profil type du bourreau, tous les milieux sociaux sont concernés, mais souvent selon le vice procureur, l'auteur des violences a lui même était victime dans son enfance

Les violences faites aux enfants sont souvent similaires voire conjointes à celles faites aux femmes, des dossiers très compliqués pour les différents intervenants car victimes et bourreaux sont intimement liés. Et surtout il faut s'assurer que chacun puisse se faire entendre dans ces situations difficiles

Maitre Catherine Gazzeri Batonnière du barreau des avocats de Tours

La prévention aura également une place centrale dans ce plan, qui viendra en complément de la loi sur la protection de l'enfant du 14 mars 2016. "

"C'est l'être le plus vulnérable qui existe", précise à l'AFP Martine Brousse, présidente de la Voix de l'enfant, qui alerte sur le fait que "l'enfant ne doit pas être placé au même niveau que la femme" car il "n'est pas un adulte, n'a aucun moyen de défense".

L'association lancera début mars une campagne de communication, avec la voix de l'acteur Bruno Solo, pour mieux faire connaître le 119, numéro national et gratuit pour l'enfance en danger. "Libérons la parole. Quand il s'agit des enfants, occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas", poursuit-elle.

Le plan traitera aussi de l'accès des mineurs à la pornographie ou des conséquences des punitions corporelles sur les enfants.