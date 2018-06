Tours, France

L'adolescent de 14 ans qui était jugé à Tours pour avoir tué sa mère de 83 coups de couteau a finalement été condamné ce mercredi soir à 12 ans de réclusion criminelle, assortis de 10 ans de suivi socio-judiciaire. Une peine à laquelle s'ajouteront 5 ans de prison si l'adolescent ne respecte pas ce suivi. La condamnation a été prononcée à huis-clos par le tribunal pour enfants de Tours. En raison de son âge, le garçon risquait un maximum de 20 ans de prison. Il vient déjà de passer un an dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours.

Un cas rarissime, aussi bien par la violence déployée que par l'âge de l'accusé

Le drame s'était déroulé en mai 2017, à Saint-Cyr-sur-Loire. L'adolescent, alors âgé de 13 ans et demi, avait été retrouvé à côté du corps de sa mère. Des ouvriers qui faisaient des travaux sur la façade avaient aperçu le corps de la victime depuis l'extérieur. Cette famille mono-parentale était suivie par les services sociaux : l'adolescent, déscolarisé et accro aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, bénéficiait du suivi d'un pédo-psychiatre.